Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Opet, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, geçen sezon Beşiktaş forması giyen pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında başarılı pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı. Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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