Fenerbahçe - Olympiakos maç özeti izle! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Olympiakos maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?
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Fenerbahçe - Olympiakosmaçı 30 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı.
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Fenerbahçe - Olympiakos maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 3-0 Olympiakos'un üstünlüğü ile devam etmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Fenerbahçe - Olympiakos maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
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Maçta 3-0 Olympiakos'un üstünlüğü mevcut. Maçta atılan goller şu şekilde:
Olympiakos'un golleri:
- 6. dakika : Francisco das Chagas Soares dos Santos
- 62. dakika : Giorgos Masouras
- 68. dakika : Giorgos Masouras
Şuan skor 3-0 oldu.
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Olympiakos maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.