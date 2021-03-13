Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı
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Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı

13.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:12

Bu sezon golcülerinden verim alamayan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Joshua King'i takipte. Sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelen tecrübeli golcü, o dönem oğlunun Fenerbahçe formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Kanarya, sezon sonunda serbest kalacak Norveçli için temaslara başladı.

Sezonu 22 transferle tamamlayan Fenerbahçe, gelecek yıl için de çalışmalarını sürdürüyor. Yurt içinden Hatayspor forması giyen Boupendza için ilk görüşmeyi yapan sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için İngiltere'den sürpriz bir isimle temasta. Fenerbahçe, sezona Bournemouth'ta başlayan, ardından devre arasında Everton'a geçen Joshua King'i takibe aldı.

EVERTON, CENK TOSUN'U GÖNDERİP ONU ALDI

Devre arası transferinin son gününde Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından Everton'a geçen King, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maçta süre buldu. Ancak bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna dahil oldu. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Norveç Milli Takımı oyuncusu King, İngiltere'de 5 farklı takımda forma giydi.

Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı

OĞLU F.BAHÇELİ

Joshua King, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda oğlunun Fenerbahçe formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Norveçli oyuncunun o dönemde de sarı-lacivertli takım için transfer dedikoduları çıkmış, Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanmıştı.

ATTİLA SZALAİ İLE AYNI ŞİRKETE BAĞLI

29 yaşındaki oyuncunun menajerliğini Fenerbahçe'nin Attila Szalai'yi transfer ettiği Rogon firmasının yapması, transferdeki bir başka ilginç detay olarak öne çıkıyor. U15 kategorisinden itibaren Norveç Milli Takımı formasını giyen King, 20 yaşında A Takım seviyesine ulaştı. 51 karşılaşmada 17 gol attı.

(SABAH)

Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı
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