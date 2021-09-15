Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı

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Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Frankfurt maçı öncesi Alman basınına konuştu. Mesut, ABD'den aldığı teklifleri doğruladı. Yıldız futbolcu, "F.Bahçe her zaman favori kulübümdü. ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de aldım yılbaşında. F.Bahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli dğeildi" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifleri doğruladı

Sporx'in aktardığı habere göre; Mesut, aldığı teklifleri doğruladı.

"LÖW İLE BULUŞMAYACAĞIZ"

Eski teknik direktöri Löw ile buluşamayacağını belirten ve kendisini Türkiye'ye davet eden Özil, "Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt'ta buluşamayacağız. Ancak Löw, İstanbul'u iyi biliyor, onu Fenerbahçe'nin bir iç saha maçına bekliyorum, daha önce de davet ettim. Koronavirüs nedeniyle ailemle de buluşamayacağım ama statta olacaklar" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifleri doğruladı

"TEKLİFLER ALDIM"

Fenerbahçe'ye gelmek için ABD'den gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl başında ABD'den de teklif aldım, başka teklifler de oldu ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değildi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı
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Haber: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifi doğruladı - Haberler Spor
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