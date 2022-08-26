Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur geldiği gibi gidiyor, hem de 2. Lig'e

Transfer döneminin henüz başlarında Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Tiago Çukur, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

BEERSCHOT TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin genç santrforuna Belçika 2. Lig ekibi Beerschot talip oldu. Belçika ekibi, bu sezon Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

HENÜZ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe, henüz A Takım ile resmi bir maça çıkmayan Tiago Çukur'u gelişiminin aksamaması nedeniyle başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.