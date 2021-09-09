F.Bahçe'nin yeni transferi Crespo, Avrupa listesine yetişmedi! 6 ay formaya hasret kalacak
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F.Bahçe'nin yeni transferi Crespo, Avrupa listesine yetişmedi! 6 ay formaya hasret kalacak

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Sarı-Lacivertliler'in Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek. Crespo, TFF'ye bildirilecek listeye yetiştirildi ama imzayı attığında Avrupa'ya listeler bildirilmişti. Avrupa Ligi grup aşaması 9 Aralık'ta bitiyor, play-off turu ise 17 Şubat'ta başlıyor. Kış transfer dönemi Ocak-Şubat arasında. Crespo, Fenerbahçe play-off'a yükselirse forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin son transferi Miguel Crespo, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Crespo, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında oynayabilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 9 Aralık'ta bitiyor. Play-off aşaması ise 17 Şubat'ta başlıyor. F.Bahçe tur atlar ise Crespo, en erken 17 Şubat tarihinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

LİSTEDEN SONRA İMZA ATTI

Crespo, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listeden sonra resmi imzayı attı. O da Burak Kapacak gibi lisansı bekleyecek ama bu daha uzun sürecek.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

27 numarayı seçen Crespo'nun Fenerbahçe'ye maliyeti ise 1 milyon euro. Estoril kulübüne 500 bin euro bonservis, futbolcuya da 500 bin euro ücret ödenecek.

F.Bahçe'nin yeni transferi Crespo, Avrupa listesine yetişmedi! 6 ay formaya hasret kalacak
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F.Bahçe'nin yeni transferi Crespo, Avrupa listesine yetişmedi! 6 ay formaya hasret kalacak - Haberler Spor
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