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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, yeni sezon öncesinde düzenlenen basın toplantısında transferine değinip önemli bir bilgiyi de itiraf etti. Uruguaylı futbolcu, daha önce La Liga ekiplerinden Barcelona'dan teklif aldığını ve gençken orada oynamanın zor olduğunu düşünerek teklifi reddettiğini söyledi.

27.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:26

Fenerbahçe, savunma bölgesine Mauricio Lemos takviyesini yaparken Uruguaylı futbolcu da resmi imza töreni sonrasında ilk açıklamalarını yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertlilere gelmeden önce La Liga devi Barcelona'dan teklif aldığını itiraf etti.

Lemos, "Barcelona'dan teklif almıştım. O zaman gerçekten çok gençtim. Amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp. Orada gençken oynamanın zor olduğunu düşündüğüm için kabul etmedim. Bazen böyle kararlar alabiliyorsunuz. Ancak şimdi büyük bir takıma geldim" ifadelerini kullandı.

"LUGANO İLE KONUŞTUM"

Lemos, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan vatandaşı Diego Lugano'yla da transfer için görüştüklerini söyleyip "Transfer için ilk olarak kimle görüştün? Fenerbahçe'nin ikinci Uruguaylı oyuncususun. Lugano'ya transferle ilgili sordun mu?" sorusuna Lemos, "Kulübü ve kulübün tarihini çok iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Buraya gelmeden önce burada oynayan oyuncularla ve Lugano ile de konuştum. Kendisi bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi" dedi.

"TEKNİK BİR STOPERİM"

Kendisini anlatması istenince ise 24 yaşındaki futbolcu, "Bir insanın aslında kendisinden bahsetmesi çok zordur. Teknik bir stoperim. Topla çıkmasını severim. Agresif bir oyuncuyum. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalıdır. Ben de burada bunun için elimden gelen en iyisini yapmalıyım" şeklinde yanıt verdi.

"HER ANLAMDA HAZIRIM"

Avrupa kariyeri için konuşan Lemos, "Futbol aslında biraz karmaşık. Avrupa'da İspanya'da ve Rusya'da oynama fırsatı elde ettim. Belki biraz mental olarak hazır değildim. En son İspanya 2. Lig'nde oynadım. Tekrar futbolcu olduğumu hatırlamak istedim. Şu anda her anlamda hazırım" sözleriyle açıklamasına devam etti.

"İLK ANDAN İTİBAREN EMRE İLE GÖRÜŞTÜK"

Transfer sürecinde görüştüğü Emre Belözoğlu'nun çok iyi bir insan olduğunu kaydeden Mauricio Lemos şöyle konuştu:

"Kariyerinde ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Transfer sürecinde ilk andan itibaren görüştük. Fenerbahçe'nin kariyerim için önemli bir durak olduğunu konuştuk. Onun, teknik heyetin ve başkanın güvenine çok teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. burada bir çok şey farklı olacak. Sahada hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Buraya gelmek istedim, kendime güveniyorum ve bunu da göstermek istiyorum. Bu külüp harika bir kulüp. Bu kulübün efsanelerinden biri olmak istiyorum. Umarım bir sürü kupa kazanırız."

"DERBİ MAÇLARINI İZLERDİM"

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili olarak "Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?" başlığıyla düzenlediği ankete katılıp katılmadığı yönündeki soruyla ilgili ise Uruguaylı stoper, "Bahsettiğiniz anketi görmemiştim. Derbi maçlarını izlerdim. Çok çekişmeli maçlar olurdu. Çok çekişmeli geçerdi ve sürekli kavgalar yaşanırdı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün taraftarı da tutkulu olur. Karşılaşmaları beni şaşırttı ancak çok mutlu oldum. Onların bu karşılamasına geri dönüş olarak burada kupalar kazanarak yanıt vermek istiyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım
Haber Yorumları (3)
ATMA ZİYAAAAAAAAAAA :D :D :D :D :D: ALT YAPISINA ÇAGIRDILAR SANIRIM
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ZALIM EMME: atma ziyaaa
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RİO: :)))) ilahi Lemos. Güldürdün beni
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500
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