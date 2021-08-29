Fenerbahçe'nin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'da olacak

Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibinin 26 yaşındaki Japon orta sahası Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattı. Futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Japon oyuncunun yarın 17.25'te İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Santa Clara kulübünün yetkilileri, Portekiz'de yayın yapan bir radyoya Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattığı haberini doğruladı. Sporx'in haberine göre Morita, yarın 17.25'te İstanbul'da olacak.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Limitlerde sorun yaşayan Fenerbahçe, Japon futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olup olmadığı hakkında detay aktarılmadı.

İKİ HAT ARASI MEKİK DOKUYOR

Çift yönlü orta saha olan Morita'nın yüksek enerjisi ve iki bölgede de dinamik olduğu belirtildi. Pereira'nın sisteminde Zajc'ın rolünü Morita alacak.