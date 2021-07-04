Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam düzenlenecek imza törenin ardından kampta takımın başında olacak. Fenerbahçe'yle anlaşmaya varmasının ardından deneyimli hoca, "Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen teknik direktör konusunu Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek sonuca ulaştırdı. Sarı-lacivertlilerle 2. dönemini yaşayacak Portekizli hoca, resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

"YARIM KALMIŞ BİR AŞKTI"

Fenerbahçe, Vitor Pereira'yla anlaşıldığını duyururken Portekizli hocanın açıklamalarına yer vermişti. Deneyimli hocanın yazdığı mektupte şu ifadeler yer alıyordu:

Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

"ALİ KOÇ İLE BAKIŞ AÇILARIMIZ ÇOK BENZER"

Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.

"UMARIM ÖZLENEN ŞAMPİYONLUĞA OMUZ OMUZA VEREREK ULAŞACAĞIZ"

Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız."