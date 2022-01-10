Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Löw, kabul etmezse Bilic imzaya geliyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Löw, kabul etmezse Bilic imzaya geliyor

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Joachim Löw'den son yanıtı bekleyen Fenerbahçe'nin Slaven Bilic'le el sıkıştığı bildirildi. Hırvat basını, Beijing Gouan'dan ayrılan hocanın birkaç gün içinde İstanbul'a geleceğini iddia etti.

Sarı-lacivertle ekipte süren hoca bilmecesi bu hafta çözülüyor. Joachim Löw'den haber bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan Slaven Bilic'le imza aşamasına geldi.

Hırvat basınına göre 53 yaşındaki hoca ile anlaşmanın yapıldığı belirtilirken; Löw'den gelecek yanıta göre anlaşmanın kesinleşmesi bekleniyor. Löw, sarı-lacivertli ekipten yıllık 4.5 milyon euro, Hırvat hocanın ise 2.5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

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Hırvat basını, Beijing Guoan ile sözleşmesini fesheden Hırvat çalıştırıcı için kısa süre içinde resmi açıklama yapılacağını ifade etti.

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53 yaşındaki Bilic, 22 maça çıktığı Beijing Gouan'ı Çin Şampiyonluk Grubu'nda 5. sıraya taşıyarak play-off vizesi aldırdı.

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