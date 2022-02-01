Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique olacak! Dikkat çeken Löw ve Vitor Pereira detayı

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Joachim Löw'le anlaşma aşamasına geldi. Sarı-lacivertlileri içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için büyük çaba harcayan Ali Koç, sürpriz bir hamleye imza attı ve PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique'yle temasa geçti.

ANTERO HENRIQUE DANIŞMAN ROLÜNDE DÜŞÜNÜLÜYOR

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Antero Henrique'yle temasa geçti. Kul yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bu isim için benim öğrenebildiğim kadarıyla sportif direktörlük görevinden ziyade biraz daha danışman rolünde bir görev düşünüyor." dedi.

Antero Henrique

VITOR PEREIRA'YLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Antero Henrique, Paris Saint-Germain'de teknik direktör Tuchel'in göreve getirilmesinden önce Löw'le görüşme gerçekleştirmişti. Öte yandan Portekizli futbol adamı, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yla Porto'dayken çalışmıştı.