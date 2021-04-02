Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
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Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

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Teknik Direktör ve eski Milli futbolcu Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'tanık' olarak ifadeye çağrıldı. FETÖ yapılanmasına yönelik röportajında, "Sorsunlar anlatırım her şeyi" diyen Özat'ın, Fenerbahçe'nin yeni hocası Emre Belözoğlu üzerinden yaptığı 'FETÖ' açıklamaları çok konuşulmuştu.

Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin olarak örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün tüm kulüplerde bulunduğunu söylemişti. FETÖ yapılanmasına yönelik röportajıyla gündem gelen Ümit Özat'ın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gideceği öğrenildi. Özat, FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına dair bildiği her şeyi anlatacağını söylemişti, bunun üzerine ifadeye çağrıldı.

"ALNINI KARIŞLARIM"

"FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz" diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı: "Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım."

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

EMRE BELÖZOĞLU GERİLİMİ

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'na yönelik olarak ise, "Şimdiye kadar FETÖ'yü kınamadı, FETÖ ile ilişkisini reddetmedi" ifadesini kullanan Özat, Fenerbahçe camiasını da karşısına almıştı.

"ŞİMDİLİK SUSUYORUM"

Emre Belözoğlu da Özat'ın suçlamalarının ardından, "Şimdilik susmayı tercih ediyorum. Günü gelince konuşacağım" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

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Haber Yorumları (1)
NAMİK KEMAL ERDEM: Artık bu isi sulandırmıslar.her yer bu teror orgut var,kac yıl oldu ama hala devam edilmekte. kaç kişi hapistebilmek istemem ama yeter artık.Tam temizlik olsun korkmadan.
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