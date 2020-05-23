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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de biçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin son olarak Roberto Carlos ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

23.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:02

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Ersun Yanal'a çıkarılmış ve tecrübeli çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçından sonra yollar ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hoca arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.

SON İDDİA ROBERTO CARLOS

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için son aday ise, sarı-lacivertlilerde futbolcu olarak da forma giyen Brezilyalı efsane Roberto Carlos oldu.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçeli yöneticilerin, Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe açıklamasında bulunmuş ve "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım." ifadelerini kullanmıştı. Carlos ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin farklı bir seviyede olduğunu söylemişti.

CARLOS'UN KARİYERİ

Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe formasını da giydiği aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor, Hindistan'da ise Delhi Dynamos'u çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
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