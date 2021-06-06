Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Sergiy Rebrov, Al Ain'le sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Sergiy Rebrov, Al Ain'le sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından gösterilen Sergiy Rebrov'un yeni adresi belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Ukraynalı hocayı resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılıyordu. Ukraynalı hoca daha önce yaptığı açıklamada kendisine birçok teklif olduğunu belirtmişti. Rebrov'un yeni takımı belli oldu.

RESMİ İMZAYI ATTI

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ain, Sergiy Rebrov ile resmi sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Sergiy Rebrov, Al Ain'le sözleşme imzaladı
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Haber Yorumları (1)
BORAY BORTON: Fenerin değil çapsız spor muhabirlerinin adayı...
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Sergiy Rebrov, Al Ain'le sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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