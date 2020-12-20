Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'in konuğu oldu. Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu. Fenerbahçe'nin stoperlerinden Tisserand, iki hafta üst üste penaltıya sebebiyet verdi ve bu durum ilginç bir istatistiğe yol açtı.

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Tisserand, Gaziantep FK karşısında elle oynama sebebiyle penaltıya neden olmuştu. Tisserand, bu hareketi sonrası sosyal medyada da eleştirileri üzerine çekmişti.

Tisserand, geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a kaybettiği karşılaşmada rakibini düşürerek penaltıya sebep vermişti.

AVRUPA'DA DA FAZLASI YOK

OPTA'nın verdiği rakamlara göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok.

Fenerbahçe'de ligin başından bu yana Lemos 2, Serdar Aziz 2 ve Tisserand da 2 penaltıya sebebiyet verdi.