Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, AEK'yı 3 golle geçti - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, AEK'yı 3 golle geçti

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Fenerbahçe'nin rakiplerinden Olympiakos, AEK'yı 3 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde AEK'yı 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi Olympiakos, ligde AEK'yı 3-2 mağlup etti.

Ligin 10. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren takımlardan Olympiakos, deplasmanda AEK ile karşılaştı.

Olympiakos, 1. dakikada Aguibou Camara, 34. ve 70. dakikalarda Youssef el-Arabi'nin ağları sarsmasıyla sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini ise 15. ve 79. dakikalarda Sergio Araujo kaydetti.

Bu sonuçla Olympiakos, 26 puana çıkarak ligde namağlup liderliğini korudu. AEK ise 20 puanla ikinci sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos???????'a konuk olacak.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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