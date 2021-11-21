Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Maç biter bitmez Squid Game koreografisine ağır cevap geldi - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Maç biter bitmez Squid Game koreografisine ağır cevap geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray tribünleri maçtan önce Squid Game temalı 'Hazırsanız başlayalım, 1907 numaralı oyuncu elendi' koreografisi açtı. Fenerbahçe 2-1 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle cevap verdi. Sarı-Lacivertliler, "1905 numaralı oyuncu elendi, oyun bitti" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde yağmur gibi beğeni yağdı.

Sarı-Lacivertliler, Squid Game koreografisinine maç biter bitmez cevap verdi. Galatasaray tribünleri maçtan önce, "1907 numaralı oyuncu elendi, hazırsanız oyuna başlayalım" pankartı açtı. Maçın 2-1 bitmesiyle ezeli rakibe sert cevap geldi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Maç biter bitmez Squid Game koreografisine ağır cevap geldi

"OYUN BİTTİ"

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde bu paylaşıma etkileşim yağdırdı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Maç biter bitmez Squid Game koreografisine ağır cevap geldi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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 Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz

Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz

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