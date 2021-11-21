Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Maç biter bitmez Squid Game koreografisine ağır cevap geldi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray tribünleri maçtan önce Squid Game temalı 'Hazırsanız başlayalım, 1907 numaralı oyuncu elendi' koreografisi açtı. Fenerbahçe 2-1 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle cevap verdi. Sarı-Lacivertliler, "1905 numaralı oyuncu elendi, oyun bitti" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde yağmur gibi beğeni yağdı.
Sarı-Lacivertliler, Squid Game koreografisinine maç biter bitmez cevap verdi. Galatasaray tribünleri maçtan önce, "1907 numaralı oyuncu elendi, hazırsanız oyuna başlayalım" pankartı açtı. Maçın 2-1 bitmesiyle ezeli rakibe sert cevap geldi.
"OYUN BİTTİ"
Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti" ifadeleri kullanıldı. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde bu paylaşıma etkileşim yağdırdı.
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe 'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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