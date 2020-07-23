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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla profesyonel futbolculuk kariyerinin son maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu'ndan dikkat çekici bir itiraf geldi. Kariyeri boyunca sinirli olduğu için eleştirilen oyuncu, "Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım" dedi.

23.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:31

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Gözler profesyonel futbolculuk kariyerinin son maçına çıkacak Emre Belözoğlu'na çevrilirken 39 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesinde dikkat çekici bir itirafta bulundu. Kariyeri boyunca sinirli olduğu için eleştirilere maruz kalan deneyimli isim, "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım" dedi.

OKAN BURUK DA EMRE'YE GÜVENİYOR

Emre kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir'in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Buruk, "Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa'da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye'de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır" sözleriyle Emre'ye olan güvenini ifade etmişti.

SAYISIZ KUPA

Emre'nin kariyerinde 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA ve 2 UEFA Süper Kupası olmak üzere 17 kupası bulunuyor.

82 GOL

Fenerbahçe formasını ise 227. kez terletecek olan Emre Belözoğlu, Kariyeri boyunca 9'u Milli Takım'da olmak üzere toplam 82 gol attı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım

Kaynak: Hürriyet

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