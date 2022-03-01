Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran Ukrayna paylaşımı - Haberler

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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran Ukrayna paylaşımı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının yıldızlarından kaleci Altay Bayındır, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı kaleci yaptığı paylaşımda, "Parkta oynaması, top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat" ifadelerini kullandı.

Uzun haftalar sakatlığı sebebiyle formaya uzak kaldıktan sonra fırtına gibi sahalara geri dönen Altay Bayındır, Ukrayna'ya destek paylaşımında bulundu.

"BOMBALARDAN KURTULMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VARKEN ÇOK ZOR"

Altay Bayındır yaptığı paylaşımda, "Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran Ukrayna paylaşımı

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Luhansk, Ukrayna, Donbas, Savaş, Rusya, Kiev, Spor, Haberler

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