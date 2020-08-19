Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun transferi için ısrar ettiği Nice'in 21 yaşındaki Fransız savunmacısı Malang Sarr'ı dünya devi Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Nice'in genç futbolcusu Malang Sarr ile ilgili kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isme Barcelona da talip oldu. France Football'da yer alan habere göre Katalan ekibi, Nice'ten ayrıldığından beri kulüpsüz olan 21 yaşındaki defans oyuncusu Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

20 MAÇTA 1 GOL ATTI

Haberde Sarr'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda netleşeceği aktarılırken, genç yıldız geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.