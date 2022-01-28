Fenerbahçe'nin imdadına Volkan Demirel yetişti! Taraftarın gitsin diye dua ettiği futbolcuya talip oldu

Fenerbahçe sezon başı kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Meyer'le yollarını ayırmak istiyor. Alman futbolcu şans bulduğu süreçte beklentileri karşılayamadı.

14 YABANCI VAR

Şu an kadroda 14 yabancısı bulunan ve yeni transferler için mutlaka bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde Meyer, listenin en başında yer alıyor. Sadece 12 kez Fenerbahçe forması giyen Meyer, beklentilerin çok uzağında kaldı. Alman futbolcu ikna edilir edilmez yollar ayrılacak.

İLK TALİP KARAGÜMRÜK

Meyer'e ilk talip Fatih Karagümrük oldu. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İstanbul ekibi, Alman futbolcunun durumuyla yakından ilgilendiğini Sarı-Lacivertli kulübe bildirdi. Fenerbahçe, şartlara göre bonservisiyle ya da kiralık olarak Meyer'le yollarını ayırarak yabancı kontenjanını bir an önce açmayı hedefliyor.

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