Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır
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Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır

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Olympiakos yöneticisi Kostas Vernikos, Fenerbahçe ile aynı grupta olmalarını ve eski hocaları Vitor Pereira'nın performansını değerlendirdi. Vernikos, "Kim birinci olur bilmem ama F.Bahçe sonraki tura çıkar. Vitor Pereira çok iyi işler yapıyor" dedi.

Olympiakos yöneticisi Kostas Vernikos, kura çekiminin ardından Fenerbahçe ile aynı grupta yer almalarını Skorer'e değerlendirdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Vernikos, "Şu anda kimse bu kura sonucunda bir şey kazanmadı. Eğer devam etmek istiyorsanız, çok iyi oynamanız lazım. Her takım aynı olasılıkla başlıyor sonraki tura gitmek için. Takımların hepsine saygı duyuyoruz, kimseden korkmuyoruz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İYİ İŞLER YAPIYOR"

Olympiakos yöneticisi Vernikos, "Pereira çok iyi bir teknik direktör. Fenerbahçe'de çok iyi işler yapıyor. Fenerbahçe'de zaten çok iyi bilinen oyuncular var ve çok güçlü oyuncular var. Zorlu bir maç olacak. Olimpiakos ya da Fenerbahçe hangisi birinci, ikinci olur bilemem ama bir sonraki tura çıkacaklarını düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır
Fotoğraf Skorer'den alınmıştır.
Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır
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