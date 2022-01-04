Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

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Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar, gol makinesi olarak Fenerbahçe'ye geri döndü. İstanbul'a gelen 20 yaşındaki İranlı yetenek, sağlık kontrollerinden geçti. Allahyar, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar Sayyadmanesh sağlık kontrollerinden geçti. 20 yaşındaki İranlı futbolcunun formda görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü. İranlı forvet kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

HER YERDE OYNUYOR

Esas mevkisi forvet olan Allahyar, sol ve sağ kanatta da çok etkili. Bu sezon 16 lig maçında 7 gol attı, 4 asist üretti. Avrupa'daki 6 maçta 2 gol kaydetti.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Anderlecht, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Allahyar'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise Allahyar'ın akıbetine karar veremedi. Türk futbolunun yakından tanıdığı duayen hoca Mircea Lucescu, Allahyar'dan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu göndermesi, uzun vadede hatalı bir karar olabilir.

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