Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar Sayyadmanesh sağlık kontrollerinden geçti. 20 yaşındaki İranlı futbolcunun formda görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü. İranlı forvet kısa süre içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

HER YERDE OYNUYOR

Esas mevkisi forvet olan Allahyar, sol ve sağ kanatta da çok etkili. Bu sezon 16 lig maçında 7 gol attı, 4 asist üretti. Avrupa'daki 6 maçta 2 gol kaydetti.

AVRUPA TAKIMLARI PEŞİNDE

Anderlecht, Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev, Allahyar'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise Allahyar'ın akıbetine karar veremedi. Türk futbolunun yakından tanıdığı duayen hoca Mircea Lucescu, Allahyar'dan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu göndermesi, uzun vadede hatalı bir karar olabilir.

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