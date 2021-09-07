Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şova devam ediyor! Milli formayla yaptığı asist izleyenleri mest etti
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şova devam ediyor! Milli formayla yaptığı asist izleyenleri mest etti

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başarılı performansını Türkiye formasıyla da gösteriyor. U17 Milli Takımı'nın Azerbaycan'la oynadığı hazırlık maçında forma giyen Arda, Batuhan Çelik'e yaptığı harika asistle izleyenleri mest etti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında asist yapmıştı. Arda, Milli Takım formasıyla çıktığı Azerbaycan maçında da şovuna devam etti.

FUTBOLSEVERLERDEN GOLE BEĞENİ YAĞDI

Ceza sahası çizgisini sağında topu alan Arda Güler, sol ayağıyla rakibini yanıltırken sağ ayağıyla harika bir orta yaparak Batuhan Çelik'i golle buluşturdu. Futbolseverler tarafından ilgiyle izlenen asist, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şova devam ediyor! Milli formayla yaptığı asist izleyenleri mest etti
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şova devam ediyor! Milli formayla yaptığı asist izleyenleri mest etti - Haberler Spor
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