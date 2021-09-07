Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şova devam ediyor! Milli formayla yaptığı asist izleyenleri mest etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başarılı performansını Türkiye formasıyla da gösteriyor. U17 Milli Takımı'nın Azerbaycan'la oynadığı hazırlık maçında forma giyen Arda, Batuhan Çelik'e yaptığı harika asistle izleyenleri mest etti.