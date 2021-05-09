Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı dünyaca ünlü dizi Game of Thrones temalı paylaşıma beğeni yağdı. Emre Belözoğlu'nun sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarları oldukça duygulandıran paylaşımın altında taraftarlar şampiyonluk yeminleri etti.
Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Ankaragücü'nü son saniye golüyle yenerek zirvede iddialı bir konuma geldi. Sarı-lacivertlilerin maç sonunda yaptığı taraftarların tüylerini diken diken eden paylaşım ise büyük beğeni topladı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİLER
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için söylediği sözlerin yer aldığı Game of Thrones temalı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdikleri videonun yorumlar kısmında şampiyonluk için kenetlendiklerini belirten ifadeler kullandılar.