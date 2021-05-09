Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı dünyaca ünlü dizi Game of Thrones temalı paylaşıma beğeni yağdı. Emre Belözoğlu'nun sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarları oldukça duygulandıran paylaşımın altında taraftarlar şampiyonluk yeminleri etti.