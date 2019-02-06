Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'u Yerden Yere Vurdu

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Telegol'e konuştu. Ali Koç'u ve yönetimini eleştiren Uslu şu açıklamalarda bulundu:

"Ali Koç yönetimi Aykut Kocaman'ı 45 gün oyaladı ve gönderdi. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu. 15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı.

"KÜMEDE KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 60"

Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. 'Ali Koç soyunma odasına girmeyeceğim' dedi, girdi. O zaman ne anladım ben bu işten? Fenerbahçe başkanı kamuoyuna başı iki elinin arasında görüntü vermez, vermemeli.Kümede kalma şansımız yüzde 60."