Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

Bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Carlos Idriss Kameni, ülkesi Nijerya'da trafik kazası yaptı. 37 yaşındaki eldivenin ağır yaralı olduğu ve tedaviye alındığı öğrenilirken, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.