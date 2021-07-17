Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

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Bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Carlos Idriss Kameni, ülkesi Nijerya'da trafik kazası yaptı. 37 yaşındaki eldivenin ağır yaralı olduğu ve tedaviye alındığı öğrenilirken, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nijeryalı tecrübeli eldiven Idriss Kameni ülkesinin batı bölgesinde trafik kazası yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kalecinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DURUMU STABİL VE TEDAVİYE DEVAM EDİLİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Kameni'nin de ağır yaralandığı ifade edilirken, şu anda durumunun stabil olduğu ve tedaviye devam edildiği kaydedildi.

İşte kazadan o görüntü:

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazasında ağır yaralandı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
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