Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
Bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Carlos Idriss Kameni, ülkesi Nijerya'da trafik kazası yaptı. 37 yaşındaki eldivenin ağır yaralı olduğu ve tedaviye alındığı öğrenilirken, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Nijeryalı tecrübeli eldiven Idriss Kameni ülkesinin batı bölgesinde trafik kazası yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 37 yaşındaki kalecinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
DURUMU STABİL VE TEDAVİYE DEVAM EDİLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Kameni'nin de ağır yaralandığı ifade edilirken, şu anda durumunun stabil olduğu ve tedaviye devam edildiği kaydedildi.
İşte kazadan o görüntü: