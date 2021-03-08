Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor
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Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor

08.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak mutlu sona ulaşamadığı Eran Zahavi, Hollanda'da PSV Eindhoven formasıyla adından söz ettiriyor. İsrailli golcü yakaladığı istatistiklerle takımını adeta şampiyonluk yarışında tutuyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer olan Eran Zahavi, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

33 yaşındaki İsrailli forvet, PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 25 resmi maçta takımına 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, Hollanda kariyerinde her 101 dakikada 1 gole doğrudan etki etti. Eran Zahavi dönem dönem Hollandalı futbolseverler tarafından 'bencil' olmakla suçlansa da, yaptığı skor katkısıyla takımını şampiyonluk yarışında tutuyor.

PSV Eindhoven, 25 haftada topladığı 54 puan ile 60 puanı bulunan lider Ajax'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ajax, bir maç eksiğine rağmen 6 puan önde olması sayesinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor

TAKIMIN EN SKORER İKİNCİ OYUNCUSU

Ligde forma giydiği 17 maçta 9 gol atan Eran Zahavi, bu alanda takım arkadaşı Donyell Malen arkasında ikinci sırada bulunuyor. 14 golü bulunan Donyell Malen, gol krallığı yarışında 23 gollü Gorgios Giakoumakis'ten sonra yer alıyor.

Eran Zahavi bahsi geçen bu rakamlar doğrultusunda takımının 2., ligin 10. en skorer oyuncusu konumunda.

Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor

FENERBAHÇE GOLCÜLERDEN VERİM ALAMADI

Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımda henüz istenen seviyeye gelemedi. Tanzanyalı golcü, Fenerbahçe'de 23 resmi maçta yalnızca 5 gol sevinci yaşayabildi ve asist katkısı sağlayamadı.

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Aytemiz Alanyaspor formasıyla attığı 22 golle, 24 golü bulunan Alexander Sorloth'un ardından ikinci sırada tamamlayan Papiss Cisse ise Fenerbahçe kariyerine 23 maçta 4 gol ve 2 asist sığdırabildi.

(Hürriyet)

Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Eran Zahavi, performansıyla PSV'yi şampiyonluk yarışında tutuyor
Haber Yorumları (2)
YORUMCUUU: Febeme gelseydi aynı katkıyı yapacağını mı sanıyorsunuz? Bir yeteneğin daha futbol hayatı bitecekti.
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YALAN: Fenerbahçe elinden kaçırdığı değil Fenerbahçe nin transfer listesinde bile yoktu Ali Koç bile açıkladı futbolcunun kendi aklıyla gelin güvey olduğunu
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