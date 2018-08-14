Fenerbahçe'nin Devler Ligi Parası Galatasaray'a Gitti
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Liginde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligine veda etmesiyle birlikte Galatasaray, 15 milyon euro kasasına para koyacak.
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine elenerek Devler Ligine veda etti. Sarı lacivertlilerin bu turnuvaya katılamamasıyla birlikte Galatasaray, ezeli rakibinin katılım payını kasasına koyma hakkını elde etti.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte 15 milyon euroluk katılım payını kasasına koyacak.
BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 22 MİLYON EURO KASASINA KOYMUŞTU
Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, sadece yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.
Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Sarı-lacivertliler elenmesiyle yayın havuzundan gelecek gelirin tamamı sarı-kırmızılı ekibe kalmış oldu.
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Vay be. 15 milyon ! 100 trilyon tl! Uptıs uptıs!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Seneye de böyle olması dilegiyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahceliyim ama yinede para gs de olsa vatanda kaldi :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Başka takımların hakkını yiyen fenev hakemlerin zorlamasıyla türkiye kupasında final şamp. liğinde ön eleme oynadı.sonuç sıfır.demekki bir yerlere gelmek için tiyatro oynamayacaksın.adamı böyle madara ederler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenev ve Concincon yine el ele hand be hand. Rojki de RojkoCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır