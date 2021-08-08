Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
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Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Beijing Gouan'dan Min-Jae Kim ile görüşmelere başladığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarları mutluluktan mest etti. "Canavar" lakaplı futbolcu için hazırlanan performans videolarını izleyen taraftarlar futbolcuya tam not verdi. Güney Koreli oyuncu için binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler başarılı savunmacının ismini sosyal medyada çok konuşulanlar arasına soktu.

Fenerbahçe sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer bombalarını patlatmaya başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Çin ligi ekiplerinden Beijing Gouan forması giyen savunmacı Min-Jae Kim'i renklerine bağladı. Bu transfere tam not veren taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı.

TARAFTARLAR, MIN-JAE KIM'İ FENERBAHÇE FORMASIYLA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Fenerbahçe, Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katmasının ardından transferdeki suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli kulüp, Bursaspor'dan Burak Kapacak ve Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya transferinin ardından Beijing Gouan'dan Min-Jae Kim'i de renklerine bağladı. Canavar lakaplı Güney Koreli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırırken adına binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarlar, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer almasına rağmen Çin Ligi'nde forma giydiği için pek tanımadıkları Min-Jae Kim'i performans videolarını izleyerek değerlendirdi. İzledikleri performanstan çok etkilenen sarı-lacivertliler sosyal medyada futbolcuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek
Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek
Ali Gülhan
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Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar - Haberler Spor
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