Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar

Fenerbahçe'nin Beijing Gouan'dan Min-Jae Kim ile görüşmelere başladığını açıklaması sarı-lacivertli taraftarları mutluluktan mest etti. "Canavar" lakaplı futbolcu için hazırlanan performans videolarını izleyen taraftarlar futbolcuya tam not verdi. Güney Koreli oyuncu için binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler başarılı savunmacının ismini sosyal medyada çok konuşulanlar arasına soktu.

Fenerbahçe sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer bombalarını patlatmaya başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Çin ligi ekiplerinden Beijing Gouan forması giyen savunmacı Min-Jae Kim'i renklerine bağladı. Bu transfere tam not veren taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlar yaptı.

TARAFTARLAR, MIN-JAE KIM'İ FENERBAHÇE FORMASIYLA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Fenerbahçe, Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katmasının ardından transferdeki suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli kulüp, Bursaspor'dan Burak Kapacak ve Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya transferinin ardından Beijing Gouan'dan Min-Jae Kim'i de renklerine bağladı. Canavar lakaplı Güney Koreli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırırken adına binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarlar, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer almasına rağmen Çin Ligi'nde forma giydiği için pek tanımadıkları Min-Jae Kim'i performans videolarını izleyerek değerlendirdi. İzledikleri performanstan çok etkilenen sarı-lacivertliler sosyal medyada futbolcuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu.