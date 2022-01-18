Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Dünyanın en zengin kulübü, Attila Szalai için devrede

Avrupa devlerinin radarındaki Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin talipleri gün geçtikçe artıyor. 23 yaşındaki Macar futbolcu ile West Ham ve Suudi prens Mohammed bin Salman'ın sahibi olduğu dünyanın en zengin kulübü Newcastle United ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin taliplerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Ligi'nden West Ham United ve Newcastle United, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi için nabız yoklamaya başladı.

SZALAİ'YE 20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli biçilen başarılı savunmacı için İngiliz temsilcisi Chelsea'nin yanı sıra İtalyan devi Milan'ın da devrede olduğu biliniyor. Taraflar transfer için el sıkıştığı takdirde, sarı-lacivertli kulüple 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Szalai'nin kariyerini ne yönde şekillendireceği ise şimdiden merak konusu.

50 RESMİ MAÇTA 5 GOLE KATKI YAPTI

2021'in Ocak ayında Apollon Limassol takımından bonservisiyle beraber transfer edilen Attila Szalai, Fenerbahçe'de forma şansı bulduğu toplam 50 resmi maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.

NEWCASTLE DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ

Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman olurken İngiliz kulübünün transfere 1.5 milyar Euro bütçesi ayırması bekleniyor. Newcastle, Suudi prens Mohammed bin Salman'ın kulübü satın almasıyla dünyanın en zengin takımları listesinde ilk sıraya yerleşmişti.

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