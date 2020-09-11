Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya olan transferi kapsamında oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor ile anlaşmazlığa düştü. Sarı lacivertli ekibin, anlaşma gereği transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Karadeniz temsilcisine para yerine oyuncu teklif ettiği ve Rizespor'un bu teklifi kesin bir dille reddettiği öne sürüldü

Vedat Muriqi, İtalyan devi Lazio'ya transfer olurken oyuncunun eski kulübü Çaykur Rizespor da harekete geçti.

Görüşmelerin ardından sarı lacivertliler ile anlaşma gereği transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Karadeniz temsilcisi arasında Vedat Muriqi anlaşmazlığı çıktı. Sarı lacivertli yönetim, Rizespor'a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak yeşil mavili ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi.

BİR KEZ DAHA KAPISINI ÇALACAK

Fenerbahçe, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor'un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.

2.5 MİLYON EURO ÖDENMESİ GEREKİYOR

Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize'den 3.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15'i karşılığında satın almıştı.

Buna göre Muriqi'in Lazio'ya imzası sonrası Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

(Fanatik)