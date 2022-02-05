Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK maçı kaç kaç, maç bitti mi? 5 Şubat Cumartesi Süper Lig Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Fenerbahçe - Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı bitti mi? Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 5 Şubat Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı hakkında bilgiler!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Medipol Başakşehir'in golleri:
- 61. dakika : Berkay Özcan
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 0 - 1 M. BAŞAKŞEHİR
Maç, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
KEREM ERSOY(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
EROL ERSOY(Gözlemci)
CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)
ALAATTİN ÖZCAN(Temsilci)
KAMİL KILINÇ(Temsilci)