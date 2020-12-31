Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek
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Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek

31.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:13

Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre sarı-lacivertlilerin 7.5 milyon euro değil, yaklaşık 3.75 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Anlaşma sağlanması için iki tarafın da kendince nedenleri var.

FIFA, Max Kruse'yi Fenerbahçe'ye açtığı 7.5 milyon euroluk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-lacivertliler de Alman yıldıza karşı 18 milyon euroluk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı.

Ancak önceki gün taraflar tazminat konusunda el sıkıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon euroya "Evet dedi. Alman oyuncunun bunu kabul etmesindeki en önemli neden, Fenerbahçe'nin yapacağı itirazlarla davanın fazlasıyla uzama ihtimali. Kruse bu nedenle daha az bir rakam olmasına rağmen sarı-lacivertliler ile el sıkıştı. Fenerbahçe cephesinin orta yolu bulma girişimlerinde iki önemli neden vardı.

TRANSFER YASAĞI ENDİŞESİ VAR

İlki; yaklaşık 3.75 milyon euronun kulübün kasasında kalacak olması. Dava uzasa bile önümüzdeki yıllarda faizlerle 7.5 milyon eurodan daha fazla bir ödeme yapılması gerekebilirdi.

Yönetimin anlaşmayı tercih etmesinin bir diğer sebebinin ise transfer yasağı gelme ihtimali olduğu öğrenildi. Bunun hem kadro planlamasına hem de kulübün prestijine büyük bir darbe vuracağını düşünen Sarı-Lacivertliler, sorunu kısa süre içerisinde çözme yolunu tercih etti.

(Fanatik)

Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek
Haber Yorumları (1)
BIRT: Eeee sayın fenevli kardeşlerim, sezon başı ekranlar önünde fenev için yapmış olduğunuz bağışları anlaşılan Kruse o disko bu disko hatunlarla yiyecek zaaaaaaaa :S asdqwdasd
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