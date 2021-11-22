F.Bahçe maçından sonra "Yarın TFF'ye gidiyorum" demişti! Burak Elmas'a sürpriz cevap
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbideki hakem kararlarına tepki gösterip, "Yarın TFF'ye gideceğim" diye konuşmuştu. Burak Elmas, arzu ettiği görüşmeyi bugün gerçekleştiremedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.
Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.
YARINA VERİLDİ
Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimi sizce nasıldı? #GSvsFB #Fenerbahçe #Galatasaray— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
Diğer - Spor Haberleri