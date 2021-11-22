F.Bahçe maçından sonra "Yarın TFF'ye gidiyorum" demişti! Burak Elmas'a sürpriz cevap - Haberler Spor
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F.Bahçe maçından sonra "Yarın TFF'ye gidiyorum" demişti! Burak Elmas'a sürpriz cevap

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbideki hakem kararlarına tepki gösterip, "Yarın TFF'ye gideceğim" diye konuşmuştu. Burak Elmas, arzu ettiği görüşmeyi bugün gerçekleştiremedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına tepkili olan Galatasaray camiası, bugün TFF ile görüşme gerçekleştiremedi. Başkan Burak Elmas, maçın ardından "Yarın TFF'ye gideceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe maçından sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas, randevu alamadı

YARINA VERİLDİ

Beyaz TV'nin haberine göre; Nihat Özdemir ve kurullarının Burak Elmas'la gerçekleşmesi beklenen toplantı yarın gerçekleşecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a yarın için randevu verdi.

Fenerbahçe maçından sonra 'Yarın TFF'ye gideceğim' diyen Burak Elmas, randevu alamadı

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