SPOR Fenerbahçe maçı öncesinde AFJET Afyonspor'a müjde

AFYON (DHA) - SPOR Fenerbahçe maçı öncesinde AFJET Afyon spor'a müjde

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFJET Afyon spor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakipleri Fenerbahçe karşısında takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise İlk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım dedi.

AFJET Afyon spor, TFF 2'nci Lig'in ilk yarısında 10'uncu sıradan 3'üncülüğe yüksemesinin ardından taraftarlarını da sevindirecek önemli bir ekonomik anlaşmaya imza attı. AFJET Afyon spor ve Bitci iş birliğiyle hayata geçirilecek fan token projesi önümüzdeki ay, mor-beyazlı taraftarlara ve yatırımcılara sunulacak. Anlaşma kapsamında, Bitci logosu AFJET Afyon spor takımının forma göğüs ve şortlarında yer alacak. AFJET Afyon spor fan token tanıtım toplantısı Afyonkartahisar'da yapıldı. AFJET Afyon spor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş, Bitci teknolojinin taraftar fan token projesi ile gücümüze güç katacağız. Heyecanlıyız. 2'nci Lig takımlarından ilk defa bir takım Bitci ailesine katılıyor. Takımımızı daha da ileri götürmek, üst liglerde görmek adına önemli bir adım attık. Bu anlaşma basamakları daha da hızlı ve kolay atmamızı sağlayacak. Biz sadece taraftar token anlaşması yapmıyoruz bu anlaşma ile birlikte Afyon'da futbol turnuvaları ve spor organizasyonları da yapacağız. Bu İş birliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, toplantı sonrası kupadaki Fenerbahçe maç hakkında görüşlerini paylaştı.

'İNŞALLAH AFYON İÇİN GÜZEL BİR SONUÇ OLUR'

Maçta galibiyet istediklerini belirten Başkan Karakuş şunları da söyledi

Takımımıza güveniyoruz. 5 haftadır yenilmeyen bir Afyonspor var. Fenerbahçe'ye karşı takımımızın elimizden geleni yapacağına inanıyorum. Çok iddialı da konuşmaya gerek yok. İnşallah Afyon için güzel bir sonuç olur. Biz takımımıza güveniyoruz.

VALİ ÇİÇEK İLK DEFA FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNİ TUTACAĞIM

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Vali Çiçek, İlk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Konu Afyonspor olunca her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini gönülden tutacağım. O yüzden Afyon'daki herkesin gönlünün Afyon'la attığını biliyorum. Afyon bizim takımımız dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de karşılaşacak.