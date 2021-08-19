Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Helsinki muhtemel 11'ler!
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Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Helsinki muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Helsinki muhtemel 11'ler!
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FB maçı kaçta? UEFA Avrupa Ligi'ne Playoff turundan katılan Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarına katılabilmek için Finlandiya'nın güçlü ekiplerinden HJK Helsinki ile maça çıkıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman?

2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turunda katılma hakkı kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, HJK Helsinki ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili vatandaşlar internette en çok "Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman? Fenerbahçe - Helsinki muhtemel 11'ler!" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te Ülker Stadı'nda oynanacak, maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynayacağı maç 21.45'ten itibaren TV8'den canlı yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FENERBAHÇE - HELSİNKİ MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Novak, Mesut Özil, Osayi, İrfan Can.

Helsinki: Keto, Djalo, Moren, Tenno, Kouassivi, Sparv, Peltola, Murillo, Olusanya, Hostikka, Riski

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Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe - Helsinki muhtemel 11'ler! - Haberler
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