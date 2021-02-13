Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe golleri izle!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe özet izle? Fenerbahçe golleri izle! İşte, Fenerbahçe golleri ve özeti!

Süper Lig'de heyecan devam ederken Karagümrük Fenerbahçe maçının detayları merak edildi. Sporseverlerin yakından takip ettiği maç sonrası Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç merak edildi. Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe golleri izle!

FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Fabip Borini, Ndao, Kemal Ademi.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Valencia, Osayi Samuel, Mesut Özil, Thiam.

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Karagümrük Fenerbahçe maçı golleri:

Dk 19: Mame Thiam

Dakika 19: Fenerbahçe, Thiam'la 1-0 öne geçti. Mesut'un sağ kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşa Szalai yükseldi savunmadan seken topu önünde bulan Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Dk.53: Enner Valencia

Dakika 53: Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti

Dakika 67: Fatih Karagümrük Borini'nin attığı nefis golle skoru 2-1'e getirdi. Karagümrük atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirdi.

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