Fenerbahçe, Maccabi Deplasmanında

THY Euroleague'in 9. haftasında ligde tek yenilgisi bulunan Fenerbahçe, tek galibiyeti olan İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 9. haftasında yarın TSİ 22.05'te deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin tek yenilgisi varken, Maccabi'nin ise tek galibiyeti bulunuyor. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe ile Maccabi FOX Tel Aviv, bugüne dek Euroleague'de 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İsrail temsilcisi ise 5 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe sahasında 87-73, Maccabi de evinde 82-73'lük skorla kazanmıştı.

Ligde Fenerbahçe 86.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Maccabi ise 75.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İsrail ekibinde ise Scottie Wilbekin 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. - İSTANBUL