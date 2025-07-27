Yeni sezonda sahaya ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak olan Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele, takımın yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarından biri olacak. Fenerbahçe Lazio muhtemel 11'ler açıklandı mı?

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

2025-2026 sezonuna mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi oynadığı hazırlık karşılaşmalarıyla resmi maçlar öncesi performansını yukarıya çekmeyi amaçlıyor.

İLK RESMİ MAÇ: UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FEYENOORD DEPLASMANI

Yeni sezonda sahaya ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıkacak olan Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu zorlu mücadele, takımın yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarından biri olacak.

HAZIRLIK MAÇLARINDA YÜKSELEN PERFORMANS

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile oynayıp sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Ardından Portekiz kampında sırasıyla Portimonense'yi 2-1, Uniao Leiria'yı 2-0 ve Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek form grafiğini yükseltti.

SON RAKİP: SERIE A TEMSİLCİSİ LAZIO

Fenerbahçe, hazırlık sürecindeki altıncı ve son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 65 puanla 7. sırada tamamlayan Lazio; 38 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip ağlara 61 gol bırakırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Fenerbahçe - Lazio hazırlık karşılaşması, 30 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Karşılaşmanın biletleri 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Belirlenen tribün bazlı fiyatlandırmalar ise şu şekilde olacak:

• KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 500,00 TL

• FENERIUM ÜST - MARATON ÜST TRİBÜNÜ: 1.000,00 TL

• FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT TRİBÜNÜ: 2.000,00 TL

Fenerbahçe Lazio muhtemel 11 : Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri.