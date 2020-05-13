Fenerbahçe Kulübü, Hikmet Topuzer için anma mesajı yayımladı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.
13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer'in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; 'Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek'." ifadeleri hatırlatıldı.
Açıklamada, "Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA