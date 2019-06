Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı Ülker Stadında gerçekleştirildi. 30 Divan Kurulu Üyesi kongrede konuşma fırsatı buldu.

"BURASI FENERBAHÇE CUMHURİYETİ HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Genel Kurulda konuşan Divan Kurulu Üyesi Kemal Şahin Talan, "Kulübümüze borcundan dolayı kimse haciz koyamaz, esir alamaz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti herkes haddini bilecek. Gelecek hafta Ekrem İmamoğlu'na oy verip her şeyi daha da güzel yapacağız. Her şey çok güzel olacak." dedi.

Kemal Şahin Talan

ÜYELER, TALAN'I ALKIŞLADI

"Her şey çok güzel olacak" sözleri sonrası üyeler Talan'ı alkışlarken sosyal medyada ise bazı taraftarlar Talan'ın bu konuşmasını eleştirdi. Ayrıca Divan Kurulu Üyesi Kaya Enişte de konuşmasını, "Her şey güzel olacak, her şey güzel olacak, her şey güzel olacak." sözleriyle sonlandırdı.