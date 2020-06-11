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Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek
11.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:55
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de başlayacak maçta hakem Atila Karaoğlan düdük çalacak.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor maçı ile sahalara dönecek sarı lacivertliler, ligin kalan bölümünde en az kayıpla sezonu tamamlamanın peşinde.Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından uzun bir süredir teknik adam arayışını da sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor karşısına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Karapınar yeni sezonda ise asıl görevi olan altyapı koordinatörlüğüne devam edecek.MURİÇ'İN DURUMU BU AKŞAM NETLEŞECEKKarşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertli ekipte eksikler teknik ekibi düşündürüyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vedat Muriç'in durumu bu akşam yapılacak son antrenman sonrası netlik kazanacak. 26 yaşındaki Kosovalı forvet idman sonrası olumlu rapor alırsa takımdaki yerini alacak ve kadroya dahil edilecek. Muriç'in forma giyememesi durumunda ise yerine Mevlüt'ün oynaması bekleniyor.Öte yandan, Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı sona ermeyen Max Kruse maçta forma giyemeyecek.KALE ALTAY'A EMANETFenerbahçe'de koronavirüs salgını sürecinde fıtık ameliyatı olan genç file bekçisi Altay Bayındır, kaleyi yeniden devralacak. Ligin 26'ncı haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor deplasmanında kalede Harun Tekin görev almıştı.Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Dirar, Simon Falette, Serdar, Deniz, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Ozan, Mevlüt (Muriç)ÇOK ÖZEL TRİBÜNKoronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak maç için sarı-lacivertli kulüp özel tribün hazırlığı yaptı. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer verecek Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkesine ve milletine hizmet eden sağlık çalışanları ile Atatürk'ü aynı tribünde buluşturacak.Fenerbahçe yaşanan olağanüstü süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden ülkemizin kıymetli Profesörü Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer vererek onları bir kez daha saygıyla anacak.?Kulüp ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayıracak ve 'onları unutmadık' mesajı verecek.?Eşini kaybeden Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan teyzenin fotoğrafı, eşi Mümtaz amca ile birlikte tribünde yer alacak. Ayrıca Beşiktaş'ta terör saldırısında hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç Berkay Akbaş, 19 yaşında hayata veda eden Fenerbahçeli genç Ali İsmail Korkmaz, Galatasaray deplasmanında tribünde kalp krizi geçirerek vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, kanseri üç kez yenerek mücadelesiyle milyonlara örnek olan Fenerbahçeli Neslican Tay, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın maçına giderken trafik kazası geçiren Fenerbahçe taraftarı Cem Serenli, Galatasaray derbisi sonrası bıçaklanarak hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç taraftar Burak Yıldırım gibi tüm Fenerbahçelilerin kalplerinde yeri olan merhum taraftarların kartonetleri tribünlerde yer alacak.Fenerbahçe Kulübü, geçen yıl Fener Ol projesi ile hayata geçirdiği efsane formada imzaları yer alan, sarı-lacivertlilerin tarihinde iz bırakmış futbolcularına da stadın maraton tribününde yer vererek onlara vefasını bir kez daha gösterecek ve 'her zaman birlikteyiz' mesajı verecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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