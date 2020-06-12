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Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ve tercümanı Samet Güzel bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında karton taraftar olarak tribünde yer alacak.

12.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:03

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ve tercümanı Samet Güzel bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında karton taraftar şeklinde tribünde olacak.

Kişisel Instagram hesabından tribündeki karton halinin fotoğrafını paylaşan Alex, "Başarılar Fenerbahçem" diyerek sarı lacivertli kulübe destek verdi.

Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak

EMRE KARAYEL DE TRİBÜNDE

Kayserispor maçında Alex de Souza ve tercüman Samet Güzel'in yanı sıra fanatik Fenerbahçeli oyuncu Emre Karayel de tribünde yer alacak. Karayel de tribünde Alex'in yanında bulunan karton fotoğrafını "Alex ile izlerdim hep zaten Aaaallleeeeeexxxx De sooouuuzaaaa" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
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