Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda, maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kayserispor canlı linki ve Fenerbahçe - Kayserispor maçı ertelendi mi, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Kayserispor nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 08.02.2022 Salı saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

H) ARDA KARDEŞLER

(Y) MEHMET KISAL

(Y) HAKAN YEMİŞKEN

(D) MEHMET TÜRKMEN

Haberler.com - Gündem