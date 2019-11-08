Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından notlar

08.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa karşında takımının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de şans verdi.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahanın ortasında Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaparken, kanatlarda Victor Moses ile Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric oynadı.

Emre Belözoğlu yetişmedi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü unutulmadı

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı.

Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

Kasımpaşa'da dört önemli eksik

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası alan kaptan Veysel Sarı ile sakatlıkları devam eden Mame Thiam ve David Pavelka, kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden ise 4 değişiklik yaptı. Geçen hafta ilk 11'de oynayan Quaresma ve Veysel Sarı cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ile kaleci Ramazan Köse yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Kemal Özdeş, kaleci Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Yusuf Erdoğan ve Abdul Rahman Khalili'yi ilk 11'de oynattı.

Kaynak: AA