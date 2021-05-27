Fenerbahçe, Karagümrük'ün İtalyan gol makinesi Borini için söz aldı
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Fenerbahçe, Karagümrük'ün İtalyan gol makinesi Borini için söz aldı

Fenerbahçe, Karagümrük'ün İtalyan gol makinesi Borini için söz aldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2020-21 sezonunu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe, yeni sezona daha güçlü girmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son dönemde Karagümrük forması giyen bazı futbolcularla adı anılan Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ismin Fabio Borini olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun transferi için başkan Ali Koç, mevkidaşı Süleyman Hurma ile görüştü. Hurma'nın Koç'a ılımlı yaklaştığı belirtildi.

Karagümrük'ten Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertlilerle adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk'un da ismi geçti. Biglia ve Ndao'yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim Fabio Borini.

HURMA İLE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre; Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük'e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük'le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç'un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük'ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KARİYERİ ÇOK GÖRKEMLİ

Kariyeri boyunca Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi önde gelen kulüplerin formasını giyerek önemli bir tecrübe edinen Borini'nin sezonun flaş takımı Karagümrük'te 1 yıl daha kontratı bulunuyor. İstanbul ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 asistlik istatistik ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'den gelen öneriye son derece sıcak baktığı bildiriliyor.

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