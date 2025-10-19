Fenerbahçe'de Nene, ceza sahası içinde iki rakibini geçtikten sonra üçüncüyü denerken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem penaltı yok dedi. Hakem Ali Şansalan'a VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi. Peki, Fenerbahçe Karagümrük pozisyon penaltı mı, Nene pozisyonu penaltı mı?

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede düdüğü Ali Şansalan çalıyor. Karşılaşmada Anıl Usta ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Rakibi Fatih Karagümrük ise bu süreçte yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrılarak ligin son sırasına geriledi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük : Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇINDA PENALTI POZİSYONU

Fenerbahçe'de Nene, ceza sahası içinde topu sürerken iki rakibini geçtikten sonra üçüncü müdahalede yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı beklerken, hakem Ali Şansalan "devam" kararı verdi.

Ancak pozisyonun ardından VAR'dan inceleme tavsiyesi geldi. Yapılan kontrolün ardından hakem Şansalan monitöre giderek pozisyonu izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Pozisyon il ile ilgili hakem yorumları sayfamıza eklenecektir.