Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman? ? Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Fenerbahçe ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını şifresiz izleyebilecekler.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Maç, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilir. Ayrıca kanalın internet platformları üzerinden de canlı yayın izlenebilir.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu heyecan dolu mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 20:00'da başlayacak ve futbolseverler için büyük bir heyecan sunacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

