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Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

28.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:02
Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak , Antalya'ya geldi.


Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

Kaynak: AA

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