Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
28.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:02
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesini, Antalya Havalimanı'nda bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'a ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertliler, havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
Kaynak: AA
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